Schaatsster Schouten prolongeert Nederlandse titel op 3000 meter

Schaatsster Irene Schouten heeft net als vorig jaar overtuigend de titel op de 3000 meter gepakt op de NK afstanden in Heerenveen. De 29-jarige schaatsster van Team Zaanlander zegevierde in een nieuw baanrecord van 3.54,59 minuten.

Op ruime afstand achter Schouten werd Antoinette de Jong tweede in 4.00,83. De regerend wereldkampioene op deze afstand moest meer dan zes seconden toegeven. Carlijn Achtereekte, de regerend olympisch kampioene op de 3000 meter, zette met 4.02,16 de derde tijd neer.

Joy Beune werd in een tijd van 4.02,71 vierde en plaatste zich daarmee net als de top 3 ook voor de 3000 meter bij de wereldbekerwedstrijden. Het vijfde ticket voor de 3000 meter hangt ook af van de uitslag van de 5000 meter op zondag. Ireen Wüst werd met 4.03,01 vijfde.

Met haar winnende tijd op dit NK verpulverde Schouten het baanrecord van de Russin Natalia Voronina van 3.56,85. Ook was ze sneller dan haar persoonlijk record van 3.57,15 dat ze in januari van dit jaar reed. Ze wist als enige een vlak schema te rijden met alleen maar rondjes in de 30 seconden.

Schouten beleefde haar beste seizoen op de individuele afstanden afgelopen seizoen met de Nederlandse titels op de 3000 en 5000 meter. In de jaren ervoor werd ze al zeven keer Nederlands kampioene op de massastart. Op de WK greep de schaatsster uit Andijk goud op de 5000 meter en brons op de 3000 meter.