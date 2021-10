Schippers werkt niet langer samen met coach Bennema

Dafne Schippers werkt niet langer samen met trainer Bart Bennema. De atletiekcoach bevestigde berichtgeving van het AD. De twee werkten samen op Papendal.

Afgelopen zomer zei Schippers (29) tijdens de Olympische Spelen nog dat ze niet meteen op zoek zou gaan naar een nieuwe trainingslocatie. “Dat zeker niet, maar ik denk wel dat ik ermee geholpen ben als ik andere mensen eens wat laat meekijken. Ik heb dat al een beetje in gang gezet. Ik ga werken met een aantal krachttrainers; niet om weer heel sterk te worden, maar om heel specifieke dingen aan te pakken. Allerlei kleine dingen bij elkaar gaan een nieuw plaatje vormen denk ik”, zei ze begin augustus.

De Spelen verliepen voor Schippers teleurstellend. Ze kwam bij lange na niet in de buurt van een plek in de finale van de 200 meter, de afstand waarop ze in 2016 nog zilver won en ook twee keer wereldkampioen op werd. “Ik ben een harde werker en ik wil graag vechten, maar ik wil er wel wat voor terugkrijgen. Zoals het de afgelopen anderhalf tot twee jaar is gegaan, wil ik niet meer. Ik wil niet blijven aanmodderen. Alleen maar vechten is ook niet leuk”, zo liet ze bijna drie maanden geleden optekenen.

Schippers keerde in het najaar van 2018 terug bij Bennema, de coach die haar omvormde van meerkampster naar sprintkanon. Na acht jaar te hebben samengewerkt koos Schippers na de Spelen van 2016 voor een samenwerking met Rana Reider.