Schouten had eigenlijk ook nog marathon willen schaatsen

Irene Schouten had eigenlijk ook nog graag de marathon willen schaatsen zaterdagavond. Dat zei de 29-jarige schaatsster nadat ze eerder op de dag het baanrecord op de 3000 meter had verpulverd met 3.54,59. De Noord-Hollandse van Team Zaanlander ziet daar echter vanaf om het te ver is van Heerenveen naar Enschede.

“In de eerste paar jaar dat ik in de ploeg van Jillert Anema schaatste kon ik nog wel de marathon rijden. Dan reden we bijvoorbeeld in Groningen en was de marathon in Leeuwarden. Maar naar Enschede redden we niet qua tijd”, legde ze uit. De eerste schaatsmarathon, vorige week in Amsterdam, schreef Schouten op haar naam. Daar voelde ze al dat het met de vorm goed zat.

Schouten heeft een druk programma op de NK afstanden met haar start op de 1500 meter vrijdag waar ze vierde werd en haar zege op de 3000 meter zaterdag. Op zondag staan voor haar nog twee ritten op het programma, de 5000 meter, waarop ze haar titel verdedigt, en de massastart. Toch had de marathon er volgens haar best bij gekund. “Ik denk maar zo, als je goed bent dan kan het wel en als je slecht bent, maakt het niet uit en kan het dus ook.”