Stijve nek houdt tennisser Berrettini uit masters Parijs

De Italiaanse tennisser Matteo Berrettini, de nummer 6 van de wereld, heeft zich afgemeld voor het masterstoernooi in Parijs komende week. De finalist van Wimbledon dit jaar heeft nekklachten en wil geen risico nemen met het oog op de ATP Finals volgende maand.

Berrettini openbaarde zijn klachten na de kwartfinales in Wenen, waar hij in drie sets verloor van de Spanjaard Carlos Alcaraz (1-6 7-6 (2) 6-7 (5)). “Ik heb de laatste dagen last van een stijve nek en besloten me terug te trekken voor Parijs. Ik wil namelijk 100 procent fit zijn voor de Finals in Turijn”, schreef de 25-jarige Italiaan op Instagram.

Berrettini verloor op Wimbledon de finale van de Servische nummer 1 van de wereld Novak Djokovic. Hij won dit jaar het grastoernooi op Queen’s in Londen en het graveltoernooi Belgrado. In de ATP-Finales (14-21 november) treffen de beste acht tennissers van dit jaar elkaar.