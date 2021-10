Zwemster Toussaint wint ook in Kazan 200 meter rugslag

Zwemster Kira Toussaint heeft na Berlijn, Boedapest en Doha ook bij de FINA World Cup in Kazan de 200 meter rugslag gewonnen. Na de 50 meter rugslag betekende dat de tweede succesvolle serie voor haar. Met 2.03,51 bleef ze de Russische Daria Oestinova (2.07,20) ruim voor.

“Dat was mijn elfde goud in de World Cup. Ik heb goede races laten zien en ga nu even een dagje rust nemen”, sprak Toussaint. “Dinsdag gaan we hier weer verder met het EK.”

Arno Kamminga werd tweede op de 200 meter schoolslag (2.02,13). De Japanner Dailya Seto was de snelste (2.01,49). “Het was een prima World Cupserie voor mij met acht keer goud. En zeker een mooie opmaat naar het EK.’’ Jesse Puts werd zesde op de 50 meter vlinderslag (22,80).

De World Cup-wedstrijden in Kazan leverden voor Toussaint, op basis van de toegekende FINA-punten, de tweede plaats op bij de vrouwen. De Autralische Emma McKeon was de beste en Maria Ugolkova uit Zwitserland werd derde. In het totaal klassement na de wedstrijden in Berlijn, Boedapest, Doha en Kazan werd Toussaint tweede achter de McKeon, maar voor de Australische Madison Wilson. Arno Kamminga werd overall derde.