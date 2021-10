Atlanta Braves één zege verwijderd van eerste titel in 26 jaar

De honkballers van Atlanta Braves zijn nog één overwinning verwijderd van hun eerste kampioenschap sinds 1995. De Braves, met Antilliaan Ozzie Albies als tweedehonkman, wonnen het vierde duel met Houston Astros in de best-of-sevenserie met 3-2 en namen daardoor een voorsprong van 3-1. De ploeg uit Atlanta kan de World Series zondagavond voor eigen publiek beslissen.

“Dit is zo’n gaaf moment voor de stad”, zei Dansby Swanson na de zwaarbevochten zege in wedstrijd vier. “Maar we hebben nog één zege nodig.” De 27-jarige Amerikaan, afkomstig uit Atlanta, had een belangrijk aandeel in de overwinning. Swanson sloeg in de zevende inning een homerun en trok daarmee de stand gelijk, nadat Houston Astros een voorsprong van 2-0 had genomen. José Altuve liep in de eerste inning het eerste punt binnen en sloeg in de vierde inning een homerun.

Atlanta Braves knokte zich echter terug in de wedstrijd. Eddie Rosario liep in de zesde inning de 1-2 binnen, een inning later sloeg zowel Swanson als Jorge Soler een homerun voor de Braves. Albies kon aan slag niets uitrichten. De 24-jarige honkballer van Curaçao heeft met zijn ploeg nu echter wel het kampioenschap in de Major League voor het grijpen. Vorig seizoen ging de titel naar Los Angeles Dodgers, de ploeg van Oranje-international Kenley Jansen die ook afkomstig is van Curaçao.

De Braves wonnen de World Series drie keer, in 1914, 1957 en 1995. Houston Astros werd vier jaar geleden voor het eerst kampioen in de MLB.