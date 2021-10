BMX’ster Smulders grijpt ondanks dubbel succes naast wereldbeker

BMX’ster Laura Smulders is er niet in geslaagd de wereldbeker te veroveren. De renster van Team TVE Sport won zondag ook de tweede manche in het Turkse Sakarya nadat ze zaterdag ook al de beste was geweest. Het was niet genoeg om het gat met de Colombiaanse Mariana Pajón te dichten. Pajón had genoeg aan twee derde plaatsen om Smulders voor te blijven.

Pajón won twee van de acht manches om de wereldbeker dit seizoen. Smulders won er vier, maar had de twee rondes eind mei in de Colombiaanse hoofdstad Bogota laten lopen. Zondag hield Smulders in de finale de Amerikaanse Felicia Stancil en Pajón achter zich. Het was hetzelfde podium als zaterdag toen Merel Smulders nog vierde werd. De winnares van brons op de Olympische Spelen van Tokio haalde op zondag de finale niet.

Bij de mannen was de eindzege in de wereldbeker voor de Zwitser Simon Marquart. Olympisch kampioen Niek Kimmann reed dit jaar alleen de eerste twee wereldbekerwedstrijden.