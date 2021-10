Nederlandse veldrijdsters in Overijse geklopt door Hongaarse

De Hongaarse veldrijdster Kata Blanka Vas heeft de wereldbekerwedstrijd in Overijse op haar naam geschreven. De 20-jarige Hongaarse klopte in de Druivencross alle Nederlandse rensters. Puck Pieterse eindigde als tweede, wereldkampioene Lucinda Brand werd derde.

Denise Betsema, na haar zege van vorige week in Zonhoven de leider in het wereldbekerklassement, nam al snel de leiding op het glibberige en lastige parcours in Belgiƫ. Betsema bouwde een aardige voorsprong op, maar twee valpartijen zorgden ervoor dat ze werd achterhaald. Vas nam het initiatief over, met de 19-jarige Pieterse vlak achter zich.

De Hongaarse kwam na vijf rondes solo over de finish en vierde in de ‘Moeder aller Crossen’, de bijnaam van de Druivencross, haar eerste zege in de wereldbeker. “Of ik nu de beste ben? Dat denk ik niet. Maar ik ben wel heel blij met mijn overwinning”, zei Vas, die rijdt voor de Nederlandse ploeg SD Worx.

Pieterse kwam 15 seconden later als tweede over de finish. Brand won de sprint om de derde plaats van Betsema en nam daarmee de leiding in het wereldbekerklassement over. Beide Nederlandse veldrijdsters hebben na vijf crossen 147 punten, Pieterse staat derde met 112. Vas klom naar de vierde plek met 105 punten.

Brand was al in de verkenning onderuit gegaan en stond met een besmeurde regenboogtrui aan de start. “Het is nooit fijn om vooraf te vallen. Maar ik had er geen last van”, aldus de wereldkampioene, die vooraf al zei dat ze wellicht beter ski’s zou kunnen onderbinden voor de race over het gladde parcours.

Ceylin del Carmen Alvarado, begin dit jaar winnares van de Druivencross die toen pas aan het einde van het seizoen werd verreden, kon niet meedoen voorin. “De vorige keer dat we hier waren, was mijn vorm heel goed en zaten we aan het einde van het seizoen”, zei de Europees kampioene. “Nu is het pas mijn tweede race van het seizoen en mijn vorm is nog niet zo goed.” Komend weekend zijn de EK veldrijden in Drenthe, rond de VAM-berg.