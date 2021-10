Schaatser Hoolwerf voor eerst Nederlands kampioen op massastart

Schaatser Bart Hoolwerf heeft voor het eerst de Nederlandse titel gepakt op de massastart. De 23-jarige marathonschaatser van Jumbo-Visma versloeg in de sprint Jan Blokhuijsen en Victor Ramler.

De massastart was vooral een strijd tussen de teams Jumbo-Visma en Zaanlander, die met meerdere deelnemers aan de start stonden. In de voorlaatste ronde werd voor Blokhuijsen de sprint aangetrokken. Hoolwerf ging gelijk met Blokhuijsen het laatste rechte stuk op en drukte zijn schaats net eerder over de streep dan de schaatser van Team IKO die nog even uit balans raakte. Ramler en Sjoerd den Hertog van Zaanlander kwamen daar vlak achter.