Schaatser Verbij wint na 500 meter ook titel op 1000 meter

Kai Verbij heeft zijn tweede nationale titel gepakt bij de NK afstanden in Heerenveen. De 27-jarige schaatser van Jumbo-Visma won de 1000 meter in een tijd van 1.07,69 minuten. Hein Otterspeer werd tweede in 1.07,82. Titelverdediger Thomas Krol werd derde in 1.07,87.

Eerder dit weekend had Verbij al de titel op de 500 meter veroverd. Hij is de eerste schaatser sinds Jan Bos in 2007 die zowel de nationale titel op de 500 als de 1000 meter pakt.

Kjeld Nuis werd vierde in 1.07,88, één honderdste van een seconde achter Krol. Merijn Scheperkamp pakte met 1.08,10 het vijfde startbewijs voor de wereldbekerwedstrijden.

Verbij was in de rit tegen ploeggenoot Krol sneller in de opening en in de eerste ronde. Tweevoudig Nederlands kampioen Krol kwam nog wel iets terug in de slotronde, maar Verbij behield zijn voorsprong in de laatste bocht met eveneens een snel rondje van 26,2. Hij dook zo ook net onder de tijd van Otterspeer, die tot dan toe de snelste was.

Verbij pakte afgelopen winter voor de tweede keer de wereldtitel op de 1000 meter, maar was nu sneller. Hij zei na afloop dat hij zichzelf verbaasd had na matige uitslagen in de trainingswedstrijden. “Ik ben hier heel blij mee. Er zaten nog schoonheidsfoutjes in, maar het kan alleen nog maar harder”, zei de schaatser van Jumbo-Visma bij de NOS.