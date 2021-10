Schaatsster Leerdam haalt doel met winst op 1000 meter

Schaatsster Jutta Leerdam sloot de NK afstanden in Heerenveen tevreden af met twee titels en een bronzen medaille. Dat brons op de 1500 meter, daar was ze nog het meest verrast over. “Maar de 1000 meter winnen was ook heel belangrijk. Als ik daar niet win ben ik niet blij”, zei de de 22-jarige schaatsster van Team Worldstream.

Leerdam won de 1000 meter met 1.13,15 in een baanrecord, haar eerste in Thialf. “Vorig seizoen ging ik daar al elke keer voor, maar lukte het maar niet. Nu hadden we meer de instelling dat het wel komt als het komt.” Daar slaagde ze al in in het eerste wedstrijdweekend van het seizoen. “Maar het kan sowieso harder.”

Volgens de Zuid-Hollandse is ze fysiek beter en krachtiger. “Ik kan het gewoon makkelijker volhouden”, zei ze en voegde daaraan toe dat de rit helemaal niet zo goed ging. “Ik was te gewillig en dus in het begin te gehaast. Maar ik zag dat het baanrecord met een goede slotronde toch zou kunnen lukken. Toen ik over de finish kwam en de tijd hoorde was ik heel blij.”

Er wachten Leerdam vier drukke weekenden in de wereldbeker, waar ze zich plaatste op de 500, 1000 en 1500 meter. “We gaan met de coaches overleggen wat past. Ik zal zeker niet alles starten, maar wil wel graag ook op de 1500 meter rijden, bijvoorbeeld in Salt Lake City.”