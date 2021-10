Schouten pakt op massastart derde titel op NK afstanden

Schaatsster Irene Schouten is voor de achtste keer Nederlands kampioene geworden op de massastart. De 29-jarige schaatsster van Team Zaanlander was op de NK afstanden dit weekend al goed voor goud op de 3000 en 5000 meter. In de sprint van de massastart was ze ook verreweg de sterkste. Marijke Groenewoud werd tweede en Evelien Vijn derde.

Een sprint was onvermijdelijk nadat de ploeg van Schouten alle aanvallen geneutraliseerd had. Schouten maakte er een lange sprint van met in haar rug teamgenote en regerend wereldkampioene Groenewoud. Die bleef ze ook voor. Op afstand won Vijn de sprint om de derde plaats.