Schulting bij wereldbeker in Nagoya verslagen op 1000 meter

Shorttrackster Suzanne Schulting heeft voor het eerst in lange tijd naast het goud gegrepen op een internationale 1000 meter. De 24-jarige Nederlandse werd bij de wereldbeker in Nagoya verslagen door de Amerikaanse Kristen Santos. Schulting eindigde als tweede, Xandra Velzeboer pakte met het brons haar eerste individuele wereldbekermedaille.

De olympisch kampioene van Pyeongchang 2018 op de 1000 meter had vorige week bij de start van de wereldbeker in Beijing ‘haar’ afstand gewonnen. Schulting is internationaal gezien op de 1000 meter al geruime tijd een klasse apart, maar in de Japanse stad Nagoya eindigde haar zegereeks.

In de finale met twee Nederlandse en twee Canadese vrouwen was het ‘eenling’ Santos die voor het eerst een wereldbekerwedstrijd won. Enkele rondes voor het einde nam de Amerikaanse met een knappe inhaalactie de leiding. Schulting reed het grootste deel van de race achterin, maar wist dankzij een sterke slotronde toch het zilver te pakken. Ze drukte haar schaats net iets eerder over de finishlijn dan Velzeboer. Een dag eerder won ze in Nagoya wel de 1500 meter.

Schulting behield wel de leiding in het wereldbekerklassement op de 1000 meter, gevolgd door Santos en Velzeboer die vorige week op de olympische baan van Beijing als vijfde eindigde.

Itzhak de Laat pakte zilver op de 1000 meter. Hij moest alleen de Chinees Ziwei Ren voor zich dulden. Sjinkie Knegt won de B-finale, voor Jens van ’t Wout. In de wereldbekerstand klom De Laat naar de vijfde plaats. Hij pakte vorig seizoen bij de wereldbeker in Dordrecht al eens brons op de 1000 meter.