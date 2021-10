Shorttracksters winnen aflossing bij wereldbeker in Japan

De Nederlandse shorttracksters hebben bij de wereldbeker in Nagoya de aflossing gewonnen. Selma Poutsma, Suzanne Schulting, Yara van Kerkhof en Xandra Velzeboer zegevierden op het Japanse ijs in de race over 3000 meter voor Zuid-Korea (zilver) en Italië (brons). Voor Schulting betekende het haar derde medaille in Nagoya, na goud op de 1500 meter en zilver op de 1000 meter.

De Nederlandse ploeg pakte in de finale al snel de leiding, maar viel terug naar de laatste plaats toen Velzeboer bijna onderuit ging. De 20-jarige shorttrackster, die eerder op de dag brons pakte op de 1000 meter, maakte een misslag en bleef ternauwernood overeind. Oranje reed daarna echter snel weer naar voren toe. Schulting maakte het als slotrijdster af. De vier shorttracksters vielen elkaar vervolgens juichend in de armen.

Vorige week bij de start van de wereldbeker in Beijing hadden de vrouwen genoegen moeten nemen met zilver. Nederland nam dankzij de winst in Nagoya de leiding in het wereldbekerklassement, voor Zuid-Korea en Italië.

De Nederlandse mannenploeg, vorige week winnaar van de aflossing op het olympische ijs, ontbrak in de strijd om de medailles vanwege een diskwalificatie in de halve finales.