Tennisser Zverev verovert vijfde titel in 2021

Olympisch tenniskampioen Alexander Zverev heeft het ATP-toernooi in Wenen op zijn naam geschreven. De 24-jarige Duitser was in de finale in twee sets te sterk voor de Amerikaan Frances Tiafoe: 7-5 6-4.

Zverev verdiende met zijn vijfde titel in 2021 ruim 275.000 euro. Hij zegevierde eerder dit jaar in Acapulco, Madrid, Tokio (Olympische Spelen) en Cincinnati. Zverev heeft nu achttien toernooien op de ATP Tour gewonnen. Tiafoe (23) blijft vooralsnog op één eindzege staan.

Voor Zverev was het zijn zesde overwinning in zeven onderlinge duels met Tiafoe.