Harden op dreef voor basketballers Brooklyn Nets

De basketballers van Brooklyn Nets hebben in de Amerikaanse NBA duidelijk afgerekend met Detroit Pistons: 117-91. James Harden noteerde weer eens een triple-double met 18 punten, 12 assists en 10 rebounds. Kevin Durant kwam tot 23 punten, maar de vedette van de ploeg haalde niet het einde van de wedstrijd. De arbitrage stuurde hem uit het veld na een elleboogstoot in het gezicht van tegenstander Kelly Olynyk. Het was de vierde zege voor de Nets in dit seizoen.

Utah Jazz zette regerend kampioen Milwaukee Bucks opzij met 107-95. Donovan Mitchell was met 28 punten topschutter bij Jazz, dat zijn vijfde zege van het seizoen boekte en de koppositie inneemt in de westelijke divisie. De Griekse sterspeler Giannis Antetokounmpo noteerde 25 punten voor de Bucks, die dit seizoen pas drie keer wonnen in de NBA.