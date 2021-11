Honkballers Astros winnen van Braves en verlengen World Series

De World Series zijn nog niet beslist. De honkballers van Houston Astros wonnen de vijfde wedstrijd tegen Atlanta Braves in de finale van de Amerikaanse Major League Baseball (MLB) met 9-5 en brachten daarmee hun achterstand in de best-of-sevenserie terug tot 3-2.

Die stand betekent dat de Braves nog steeds één overwinning nodig hebben om na 26 jaar weer de World Series te winnen. Bij de ploeg uit Altanta speelt de Antilliaan Ozzie Albies. De Braves wonnen de World Series drie keer, in 1914, 1957 en 1995. Houston Astros werd vier jaar geleden voor het eerst kampioen in de MLB.

Wedstrijd vijf begon voortvarend voor de thuisploeg. Atlanta Braves stond na de eerste inning al met 4-0 voor. Adam Duvall sloeg een homerun met alle honken bezet. Albies, Austin Riley en Eddie Rosaria konden evenals Duvall vrij over de thuisplaat lopen. De bezoekers kwamen sterk terug in het duel en na scores in de tweede, derde en vijfde inning leidde Houston met 7-5. In de zevende en de achtste inning voegden de Astros er nog een punt bij. Martin Maldonado zorgde voor 3 punten.

Wedstrijd zes is dinsdag in Houston.