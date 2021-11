Murray laat zeven matchpoints onbenut tegen lucky loser

Andy Murray heeft in de openingsronde van het masterstoernooi van Parijs zeven wedstrijdpunten onbenut gelaten. De winnaar van de editie van 2016 verloor met 6-4 5-7 7-6 (9) van de Duitser Dominik Köpfer, die als lucky loser werd toegelaten.

Murray miste op de service van Köpfer twee matchpoints bij een 5-4-voorsprong in de derde set en was in de tiebreak nog eens vijf keer één punt verwijderd van de overwinning. Köpfer benutte bij 10-9 in de tiebreak zijn eerste wedstrijdpunt na een misser van Murray met zijn forehand.

De partij duurde 3 uur en 1 minuut. In de tweede set had Köpfer al een voorsprong van 5-3, maar hij verloor vijf games op een rij.

De 27-jarige Köpfer, de nummer 58 van de wereld, mocht op het laatste moment de Amerikaan Jenson Brooksby vervangen. Murray (34), de mondiale nummer 144, was met een wildcard toegelaten.