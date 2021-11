Basketballers Chicago Bulls verslaan ook Boston Celtics

De basketballers van Chicago Bulls blijven winnen in de NBA. De zesvoudig kampioen versloeg Boston Celtics met 128-114. De Bulls keken in Boston in de slotfase van het derde kwart tegen een achterstand van 19 punten aan, maar vierden na een indrukwekkende inhaalrace hun zesde zege van het seizoen. Ze verloren vooralsnog alleen van New York Knicks (103-104).

DeMar DeRozan was zoals zo vaak in de eerste weken van het seizoen de uitblinker bij Chicago Bulls. De 32-jarige Amerikaan kwam in Boston tot 37 punten. Zach LaVine droeg 26 punten bij aan de overwinning.

De ploeg uit Chicago staat aan kop in de oostelijke divisie, met één overwinning meer dan zes clubs. De Knicks, die ook sterk aan het seizoen zijn begonnen, incasseerden tegen Toronto Raptors hun tweede nederlaag (104-113). Zowel de Knicks als de Raptors staan op vijf zeges. Washington Wizards verloor bij Atlanta Hawks (118-111) en bleef op vijf overwinningen staan.