KNHB ontstemd, volleybalbond bezorgd, zwembond teleurgesteld

Drie grote Nederlandse sportbonden nemen stelling tegen de nieuwe maatregelen van het kabinet tegen het coronavirus. Hockeybond KNHB is teleurgesteld en ontstemd, volleybalbond Nevobo is bezorgd en zwembond KNZB betreurt de laatste ontwikkelingen ten zeerste.

Door de nieuwe maatregelen moet onder meer iedereen vanaf 18 jaar een coronabewijs tonen wanneer hij of zij een wedstrijd wil spelen, wil trainen of een sportcomplex wil bezoeken. “Dit maakt het laagdrempelig sporten voor iedereen onmogelijk”, betoogt de KNHB. “Ook is de controle voor verenigingen rond trainingen en wedstrijden zeer moeilijk te handhaven. De maatregel kan bovendien in potentie een groot risico vormen voor een eerlijk verloop van de competitie: kunnen alle spelers mee blijven doen”?

Ook de volleybalbond maakt zich grote zorgen. “De impact van de nieuwe maatregelen is zorgwekkend voor onze verenigingen, vrijwilligers en teams, die juist door te sporten gezond en fit willen blijven. We komen langzaam maar zeker ook op de grens van wat we van onze vrijwilligers kunnen en mogen vragen om de maatregelen te organiseren en te handhaven, al helemaal op deze zeer korte termijn richting komend weekend.”

De zwembond stelt zich iets gematigder op. “Wij vinden het erg jammer dat we een stap terug moeten doen, maar we zijn blij dat zwemmen nog steeds mogelijk is en wij volgen dan ook de maatregelen van de overheid.”

De hockeybond wil zich nog niet neerleggen bij het nieuwe coronabeleid, dat volgens de planning komende zaterdag ingaat. “De Tweede Kamer moet deze maatregelen nog definitief goedkeuren en de KNHB blijft al het mogelijke doen om sporten voor iedereen en zonder coronabewijs mogelijk te maken.”