Motorcoureur Márquez mist GP van de Algarve door valpartij

De Spaanse motorcoureur Marc Márquez moet komend weekeinde de Grand Prix van de Algarve in de MotoGP-klasse aan zich voorbij laten gaan. De Honda-rijder is tijdens een trainingsrit ten val gekomen. Daarbij heeft hij volgens zijn team een lichte hersenschudding opgelopen.

Op doktersadvies komt Márquez uit voorzorg niet in actie in Portugal. Of hij wel weer kan deelnemen aan de afsluitende Grand Prix van Valencia, op 14 november, is nog onduidelijk.

Márquez miste het vorige seizoen in de MotoGP vanwege een gecompliceerde armbreuk. De 28-jarige Spanjaard maakte in april zijn rentree. De Honda-coureur, die in totaal acht wereldtitels op zak heeft, maakt een wisselvallig seizoen door. Márquez staat op de zesde plaats in de WK-stand.

De Fransman Fabio Quartararo stelde ruim een week geleden in de Grote Prijs van Emilia Romagna de wereldtitel veilig in de MotoGP-klasse. Márquez won die race in Italië. Dat was zijn derde seizoenszege.