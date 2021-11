Tennisser Thiem laat zich vaccineren en mikt op rentree

De Oostenrijkse tennisser Dominic Thiem, de nummer 9 van de wereld en winnaar van de US Open in 2020, maakt zich op voor zijn rentree. Hij heeft zich inmiddels laten inenten tegen het coronavirus en mikt op een terugkeer in wedstrijdverband half december in Abu Dhabi. Daarna wil hij zich gaan voorbereiden op deelname aan de Australian Open in januari in Melbourne.

“Het spreekt vanzelf dat het vaccin vereist is om aan deze twee evenementen te kunnen deelnemen, en in mijn geval ben ik ingeënt”, liet Thiem weten. Door een polsblessure staat hij sinds medio augustus aan de kant.

Thiem gaf vorige maand nog te kennen dat hij wil wachten op het nieuwe eiwitvaccin van de Amerikaanse producent Novavax, onder meer omdat hij de nodige bedenkingen had tegen de huidige middelen tegen Covid-19. Daarop spoorde de Oostenrijkse minister van Volksgezondheid de toptennisser persoonlijk aan zich toch te laten vaccineren tegen het coronavirus, zodat hij zonder problemen zou kunnen meedoen aan de Australian Open. Volgens de bewindsman zou het nieuwe vaccin pas in 2022 beschikbaar komen.

De Australian Open zijn van 17 tot en met 30 januari. Er komen wisselende berichten naar buiten over de vaccinatieplicht, maar vooralsnog lijkt het erop dat tennissers die niet zijn ingeënt tegen het coronavirus, niet welkom zijn. Novak Djokovic, negenvoudig winnaar in Melbourne en geen voorstander van de vaccins, zei zondag in Parijs dat hij wachtte op een officiële aankondiging van de Australische tennisfederatie alvorens te beslissen of hij zijn titel zou verdedigen.