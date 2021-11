Frankrijk uitgeschakeld in Billie Jean King Cup Finals

Het is de Franse tennissters niet gelukt zich te plaatsen voor de halve finales van de Billie Jean King Cup Finals. De winnaar van de editie van 2019, toen nog de Fed Cup genoemd, had met 3-0 moeten winnen van Rusland.

Alizé Cornet moest met 5-7 6-4 6-2 haar meerdere erkennen in Anastasija Pavlioetsjenkova, waardoor de hoop op titelprolongatie vervloog. Clara Burel had Frankrijk nog wel op voorsprong gezet door de Russin Ekaterina Alexandrova in drie sets te verslaan: 3-6 6-4 6-3.

Frankrijk had in de groep al verloren van Canada, dat al met 3-0 had verloren van de uiteindelijke groepswinnaar Rusland.

Het eindtoernooi van de Billie Jean King Cup wordt in Praag gespeeld. De vier groepswinnaars plaatsen zich voor de halve eindstrijd. Nederland doet niet mee aan de Billie Jean King Cup Finals.