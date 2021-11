De Rotterdamse honkbalclub Curaçao Neptunus heeft zich voor komend jaar versterkt met international Jiandido Tromp. De buitenvelder van het Nederlands team komt over van de Italiaanse kampioen San Marino.

De 28-jarige geboren Arubaan was voor die ploeg het afgelopen seizoen een belangrijke kracht op weg naar de titel in de Italiaanse Serie A. Tromp was tevens een vaste waarde voor Oranje, dat in september voor de 24ste keer de Europese titel veroverde.