Leerdam in wereldbekers op 1500 meter vervangen door Groenewoud

Schaatsster Jutta Leerdam wordt bij de eerste twee wereldbekerwedstrijden van het seizoen, in het Poolse Tomaszow Mazowiecki (12 t/m 14 november) en het Noorse Stavanger (19 t/m 21 november), op de 1500 meter vervangen door Marijke Groenewoud. Op de 3000 meter is Sanne in ’t Hof in Polen de vervangster van Ireen Wüst.

De 22-jarige Leerdam doet in Polen en Noorwegen alleen mee aan de 500 en 1000 meter. Wüst rijdt in Tomaszow Mazowiecki en Stavanger de 1000 en 1500 meter. Ze vormt in Tomaszow Mazowiecki ook het vijftal voor de ploegenachtervolging, samen met Antoinette de Jong, Irene Schouten, Joy Beune, Melissa Wijfje.

Bij de mannen nemen Sven Kramer, Patrick Roest, Marcel Bosker, Chris Huizinga en Beau Snellink in Polen de ploegenachtervolging voor hun rekening. Een week later gaan Stefan Westenbroek, Serge Yoro, Tijmen Snel, Janno Botman Nederland vertegenwoordigen op de teamsprint. Op het niet-olympische onderdeel is gekozen voor jonge schaatsers om de grote namen niet te zwaar te belasten.