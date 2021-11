Nederlandse baantoppers present bij eerste Champions League

Met onder anderen Harrie Lavreysen en Kirsten Wild begint zaterdag op Mallorca een reeks wedstrijden voor baanwielrenners die de prestigieuze naam UCI Track Champions League heeft gekregen. Het moet een jaarlijkse competitie worden tussen toprijders die zes zaterdagavonden op rij tegen elkaar uitkomen. De coronamaatregelen verhinderen dat dit jaar, maar op de dagen dat er wel gereden wordt belooft Lavreysen spektakel. “Ik heb er zin in, ook al ligt de druk natuurlijk lager dan op de Spelen en de WK.”

De wielerbaan van Saint-Quentin-en-Yvelines bleek voor de eerste editie niet beschikbaar. De nabij Parijs gelegen wielerpiste wordt momenteel gebruikt als vaccinatiecentrum. Het schema veranderde daardoor iets met nu, na de openingsavond in Palma de Mallorca, nog wedstrijden in het Litouwse Panev├ęzys, Londen (twee dagen op rij) en Tel Aviv waar de competitie op 11 december eindigt.

Voor onder anderen Lavreysen en Jeffrey Hoogland komt de wedstrijdenreeks na een kort maar hevig seizoen waarin binnen drie maanden het baantoernooi op de Olympische Spelen, de EK en de WK werden afgewerkt. “Toch heb ik er nog veel zin in”, zegt Lavreysen, anderhalve week geleden nog goed voor drie wereldtitels op de piste van Roubaix.

Er wordt telkens gereden op vier onderdelen. De sprinters, met ook Shanne Braspennincx en Laurine van Riessen op de deelnemerslijst, komen uit op de sprint en de keirin. Voor de duurrenners, onder wie Wild en Roy Eefting, staan de scratch (met 18 renners na 20 ronden sprinten om de zege) en de afvalkoers (eveneens 18 deelnemers, van wie om de twee ronden de laatste afvalt) op het programma. Er kunnen in totaal 72 renners deelnemen en na vijf wedstrijden wordt er een eindklassement opgemaakt.

Lavreysen is enthousiast over het format, dat tot meer spektakel moet leiden om tv-kijkers te binden. “Het is een heel ander soort toernooi dan een WK. We rijden op een avond drie sprintritten en twee keer een keirin.” Op dat laatste onderdeel starten zes renners achter een derny. Wanneer die uit de baan is wordt er gesprint om de winst. “Op de sprint begin je met ritten met drie renners van wie alleen de winnaar doorgaat. Ook in de halve finales start je met drie waarna er twee renners in de finale uitkomen. De kans is veel groter dat Jeffrey en ik nu eens niet in de finale tegenover elkaar staan. Het zal niet zo voor de hand liggen als op een WK.” De afgelopen drie WK’s troffen beide Nederlanders elkaar in de sprintfinale, net als op de Spelen van Japan. Telkens won Lavreysen.