Ronaldo redt ManUnited, Groeneveld scoort voor winnend Villarreal

Atalanta heeft in groep F van de Champions League verzuimd om volledig revanche te nemen op Manchester United. De Italiaanse ploeg moest op eigen veld tegen de Engelse club genoegen nemen met 2-2. Cristiano Ronaldo stelde met zijn tweede treffer van de avond in de extra tijd 1 punt veilig voor de bezoekers.

Vorige maand gaf Atalanta op Old Trafford een voorsprong van 0-2 in de slotfase helemaal uit handen (3-2). Donny van de Beek viel bij ManUnited in Bergamo in de 87e minuut in en was na de gelijkmaker van Ronaldo nog dicht bij 2-3.

Atalanta, met Marten de Roon en Teun Koopmeiners in het basisteam, kwam in de 12e minuut op voorsprong. Doelman David De Gea liet een houdbaar schot van Josip Ilicic glippen (1-0). Op slag van rust maakte Ronaldo gelijk uit een fraaie aanval door het midden, die door de trefzekere Portugees resoluut werd afgerond (1-1).

Dankzij Duvan Zapata kwam Atalanta opnieuw aan de leiding. Hij brak door in de 56e minuut en klopte De Gea van dichtbij, 2-1. De grensrechter vlagde nog wel voor buitenspel, maar de VAR keurde de treffer alsnog goed. Dankzij Ronaldo, die knap raak volleerde, ontsnapte United aan een pijnlijke nederlaag.

In de andere groepswedstrijd won Villarreal op eigen veld met 2-0 van Young Boys. Étienne Capoue maakte na ruim een halfuur het openingsdoelpunt. Aanvaller Arnaut Danjuma Groeneveld besliste het duel vlak voor tijd. De Nederlandse arbiter Serdar Gözübüyük leidde het duel en deelde in totaal zeven gele kaarten uit. Door toedoen van VAR Jochem Kamphuis keurde hij na de rust de Zwitserse gelijkmaker af.

In de stand staan ManUnited en Villarreal beide op 7 punten, gevolgd door Atalanta (5 punten) en Young Boys (3 punten).