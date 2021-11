Tennisser Tsitsipas haakt af in Parijs door armblessure

Tennisser Stefanos Tsitsipas heeft in de tweede ronde van het masterstoernooi in Parijs de strijd moeten staken. De nummer 3 van de wereld ondervond te veel last van zijn rechterarm. De 23-jarige Griek stond op het moment van opgave 4-2 achter in zijn partij tegen de Australiër Alexei Popyrin.

Tsitsipas wilde naderhand niet te veel zeggen over zijn blessure. “Het is een pijn die ik al een tijdje voel”, meldde hij nog wel. “Het komt steeds terug en ik wil voorzichtig zijn. Ik wil niet dat de blessure erger wordt.”

Tsitsipas heeft zich geplaatst voor de ATP Finals in Turijn (14-21 november).