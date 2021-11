De zwemmers Stan Pijnenburg, Arno Kamminga, Jesse Puts en Thom de Boer hebben bij de Europese kampioenschappen kortebaan in Kazan op de 4×50 meter wisselslag de bronzen medaille veroverd. Oranje finishte in 1.32,16. Italië won in 1.30,14, een wereldrecord, voor gastland Rusland.

Arno Kamminga bereikte de finale van de 100 meter schoolslag. De tweevoudig winnaar van zilver op de Olympische Spelen van Tokio zwom in de halve finale de tweede tijd, 55,82. Dat was een evenaring van zijn eigen nationale record, dat hij vorige week in Kazan won. Alleen Ilya Sjimanovitsj uit Belarus was sneller, 55,45.

Thom de Boer en Jesse Puts bereikten de finale van de 50 meter vrije slag. Beiden tikten in hun serie als tweede aan in dezelfde tijd, 21,00. De Rus Vladimir Morozov was de snelste, 20,98.

De Hongaar Szebasztian Szabo zorgde in de tweede halve finale voor de snelste tijd, 20,87. De Boer en Puts wonnen eerder op de openingsdag met de estafette op de 4×50 meter vrij al een gouden medaille.

Kira Toussaint drong op de 200 meter rugslag eveneens door tot de eindstrijd. Zij was met 2.03,90 de snelste van het veld in de halve finale.

In de finale van de 50 meter vrij was er geen hoofdrol weggelegd voor de Nederlandse deelneemsters. Maaike de Waard (24,10) werd zesde, Kim Busch (24,35) zevende. De Zweedse Sarah Sjöström won, 23,12.

Marrit Steenbergen drong door tot de finale van de 100 meter wisselslag. Met 58,41 noteerde ze in de halve finales de tweede tijd, achter de Zweedse favoriete Sjöström.

Op de openingsdag waren er drie medailles voor Nederland. Luc Kroon won goud op de 400 meter vrije slag, de Nederlandse mannen wonnen de estafette op de 4×50 meter vrij, voor de vrouwen was er zilver op de 4×50 vrij.