Zwemmers De Boer en Puts naar finale 50 meter vrij EK kortebaan

Zwemmers Thom de Boer en Jesse Puts hebben bij de Europese kampioenschappen kortebaan in Kazan de finale bereikt van de 50 meter vrije slag. Beiden tikten in hun serie als tweede aan in dezelfde tijd, 21,00. De Rus Vladimir Morozov was de snelste, 20,98.

De Hongaar Szebasztian Szabo zorgde in de tweede halve finale voor de snelste tijd, 20,87. De Boer en Puts wonnen eerder op de openingsdag met de 4×50 meter vrij al een gouden medaille.

In de finale van de 50 meter vrij was er geen hoofdrol weggelegd voor de Nederlandse deelneemsters. Maaike de Waard (24,10) werd zesde, Kim Busch (24,35) zevende. De Zweedse Sarah Sjöström won, 23,12.