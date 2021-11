Hamilton wil op ‘correcte wijze’ wereldkampioen worden

Lewis Hamilton wil ook dit seizoen wereldkampioen in de Formule 1 worden, maar wel op een correcte manier. Hij hoopt niet dat zijn grote rivaal Max Verstappen door bijvoorbeeld een crash wordt uitgeschakeld. “Op zo’n manier wil ik niet winnen en zo heb ik ook nog nooit gewonnen.”

Zondag is de Grote Prijs van Mexico in Mexico-Stad, waar Verstappen in de WK-stand een kleine voorsprong op zijn Britse tegenstander verdedigt. “We werken hard, weten wat we aan het doen zijn en zijn vastberaden”, aldus de coureur van Mercedes. “Dat is ook altijd de basis van ons succes geweest. We hebben er alle vertrouwen in en weten wat we kunnen. Maar we gaan geen gekke dingen doen.”

Verstappen en Hamilton lagen op de baan al meerdere keren in de clinch dit seizoen.