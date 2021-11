Medvedev wint in drie sets en blijft in de race voor koppositie

Daniil Medvedev heeft zich in drie sets geplaatst voor de kwartfinales van het masterstoernooi van Parijs. De Rus verloor tegen de Amerikaan Sebastian Korda de eerste set, maar kwam daarna sterk terug: 4-6 6-1 6-3. Door zijn zege blijft Medvedev in de race om het jaar af te sluiten als de nummer 1 van de wereld. De titelhouder in Parijs is met Djokovic verwikkeld in een tweestrijd.

Djokovic kreeg een walk-over van Gaƫl Monfils en treft nu de Amerikaan Taylor Fritz. Ook Alexander Zverev had drie sets nodig om door te dringen tot de laatste acht. De Duitser was met 7-6 (4) 6-7 (3) 6-3 te sterk voor de Bulgaar Grigor Dimitrov. Zverev speelt vrijdag tegen de Noor Casper Ruud, die zich verzekerde van deelname aan de ATP Finals.

Het toernooi van Parijs is het laatste masterstoernooi van het seizoen.