Monfils geeft Djokovic vrije doortocht naar kwartfinale in Parijs

Tennisser Novak Djokovic heeft een vrije doortocht gekregen naar de kwartfinales van het masterstoernooi in Parijs. Zijn tegenstander in de derde ronde, de Fransman Gaël Monfils, meldde zich geblesseerd af. Djokovic zit daardoor zonder te spelen bij de laatste acht.

De nummer 1 van de wereld maakt in Parijs zijn rentree. Djokovic kwam na de verloren finale van de US Open tegen de Rus Daniil Medvedev niet meer in actie. De 34-jarige Serviër had in de Franse hoofdstad een ‘bye’ in de eerste ronde. Hij begon met een zege in drie sets op de Hongaar Márton Fucsovics in de tweede ronde. Djokovic zou het donderdag opnemen tegen de 35-jarige Monfils, de nummer 22 van de wereld, maar hij heeft nu een vrije dag.