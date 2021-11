NOC*NSF: opluchting voor buitensport, slikken voor binnensport

Sportkoepel NOC*NSF houdt gemengde gevoelens over aan het besluit van het kabinet om toch af te zien van invoering van het coronatoegangsbewijs voor amateursport in de buitenlucht. “Dat is zeker goed nieuws en veel verenigingen zullen opgelucht ademhalen”, zegt algemeen directeur Marc van den Tweel van NOC*NSF. “Tegelijkertijd is het voor alle binnensportverenigingen nu wel even slikken.”

Tijdens de persconferentie van dinsdag kondigde demissionair premier Mark Rutte aan dat het coronatoegangsbewijs ook gebruikt gaat worden in de amateursport, voor iedereen van 18 jaar en ouder. Het leidde tot een golf van protest uit de sportwereld en ook de Tweede Kamer uitte woensdag in het debat felle kritiek. Het kabinet besloot uiteindelijk om het toegangsbewijs te schrappen voor de buitensport, binnen wordt zo’n bewijs wel verplicht.

“De binnensportverenigingen moeten vanaf zaterdag iedere dag iedereen die binnenkomt op de QR-code controleren”, aldus Van den Tweel. “Wij zullen ze daar met z’n allen bij helpen. Dat verwacht ik ook van het kabinet en van de gemeenten. Ik ga daar zeker op aandringen. De sport, ook binnen, moet echt laagdrempelig toegankelijk blijven. We houden de sportdeelnamecijfers de komende maanden goed in de gaten, het is van groot belang dat iedereen deze winter voldoende gaat sporten en bewegen.”