Ruud eerste Noorse tennisser ooit op ATP Finals

De Noorse tennisser Casper Ruud heeft zich verzekerd van deelname aan de ATP Finals. De 22-jarige nummer 8 van de wereld is de eerste Noorse deelnemer ooit aan het eindejaarstoernooi voor de acht beste tennissers van het seizoen.

Ruud, de zoon van voormalig profspeler Christan Ruud, heeft dit seizoen vijf titels veroverd en alleen Alexander Zverev lukte dat ook.

Novak Djokovic, Daniil Medvedev, Stefanos Tsitsipas, Zverev, Andrey Roeblev en Matteo Berrettini waren al zeker van deelname. Er is nog één ticket te vergeven. De Pool Hubert Hurkacz heeft de beste papieren.

De ATP Finals worden van 14 tot en met 21 november in Turijn gespeeld. De afgelopen jaren was de O2 Arena in Londen het decor.