Steenbergen vierde in finale 100 meter wisselslag

Marrit Steenbergen is op de EK kortebaan in Kazan in de finale van de 100 meter wisselslag als vierde geëindigd. De Europese titel ging naar Alicja Tchórz uit Polen, die tot een tijd van 57,82 kwam.

Steenbergen moest ook de Russin Maria Kameneva (57,83) en Sarah Sjöström (58,05) uit Zweden voor zich dulden. Steenbergen was een tiende van een seconde langzamer dan Sjöström.

Kort voor de eindstrijd van de 100 meter wisselslag plaatste Steenbergen zich met overtuiging voor de finale van de 100 meter vrije slag. Ze won haar race in 52,22 en van de zestien halvefinalisten was alleen Sjöström 0,01 sneller.

De finale van de 100 meter vrije slag is vrijdag.