Toussaint pakt Europese titel op 200 meter rugslag

Kira Toussaint is op de EK zwemmen (kortebaan) in Kazan Europees kampioene geworden op de 200 meter rugslag. Ze kwam in Rusland tot een tijd van 2.01,26, een Nederlands record. Ze dook ruim onder haar eigen record van 2.02,09, dat ze in oktober zwom in Boedapest.

Achter de 27-jarige Toussaint eindigde de Italiaanse Margherita Panziera in 2.02,05 als tweede en het brons was voor Lena Grabowski uit Oostenrijk, die tot 2.04,74 kwam.

Toussaint had zich al met de beste tijd geplaatst voor de eindstrijd, waarin ze haar favorietenrol met verve waarmaakte. Ze bouwde haar race goed op en maakte het verschil in het tweede deel. Toussaint, die het liefst uitkomt op de 50 en 100 meter rugslag, zwom steeds verder weg bij Panziera, die uiteindelijk bijna 0,8 seconde later aantikte.

Nooit eerder werd Toussaint Europees kampioene op de 200 meter rugslag kortebaan.

Voor de Nederlandse afvaardiging is het de derde gouden medaille op de EK kortebaan. Eerder pakte Luc Kroon goud op de 400 meter vrij en veroverde het kwartet Jesse Puts, Stan Pijnenburg, Kenzo Simons en Thom de Boer de Europese titel op de 4×50 meter estafette vrije slag.

Het toernooi in Kazan duurt tot en met zondag.