Verstappen: als de auto kan winnen, dan win ik

Max Verstappen zegt voorafgaand aan de Grote Prijs van Mexico in de Formule 1 niet onder grote druk te staan. “Het is heel simpel”, aldus de Nederlander over zijn Red Bull. “Als de auto kan winnen, dan win ik. Is dat niet het geval, dan wordt het lastig. Dan wint waarschijnlijk iemand anders.”

Zijn grote rivaal en titelverdediger Lewis Hamilton suggereerde dat Verstappen weleens onder de druk zou kunnen bezwijken. “Onzin”, aldus de Nederlander tegen formula1.com. “Ik heb wel vaker om de titel gereden, al was het dan niet in de Formule 1. Ik vind het leuk om te rijden. En als ik doe wat ik leuk vind voel ik geen druk.”