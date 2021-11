Derde tijd voor Verstappen in eerste vrije training in Mexico

Formule 1-coureur Max Verstappen van Red Bull heeft tijdens de eerste vrije training voor de Grand Prix van Mexico de derde tijd neergezet. De WK-leider liet voor zijn snelste ronde op het circuit in Mexico-stad 1.18,464 noteren. Daarmee was de Nederlander net iets langzamer dan de twee Mercedessen. De Fin Valtteri Bottas voerde de lijst aan met een tijd van 1.18,341, gevolgd door zijn teamgenoot en titelhouder Lewis Hamilton uit Groot-Brittannië (1.18,417).

Thuisrijder Sergio Pérez reed de vierde tijd (1.18,610). De Mexicaan moest de eerste oefensessie aanvankelijk vrij snel staken. De teamgenoot van Verstappen maakte een schuiver waarbij zijn bolide schade opliep aan de achtervleugel. Tot grote vreugde van het Mexicaanse publiek kon hij de eerste vrije training later alsnog hervatten. Ook Charles Leclerc (Ferrari) kon zijn auto niet onder controle houden en beschadigde zijn achtervleugel. Hij keerde na enig reparatiewerk eveneens nog terug voor een aantal ronden in de eerste sessie.

Pérez kan zondag de eerste Mexicaan worden die in eigen land de Formule 1-race wint. Hij zit echter in een lastige situatie. Mogelijk moet Pérez zijn kansen opofferen voor Verstappen, die elk punt kan gebruiken in zijn strijd om de wereldtitel met Hamilton.

“Of ik dat doe? Het hangt van de situatie af”, liet Pérez weten. “Dergelijke beslissingen worden altijd in het heetst van de strijd genomen. Ik weet zeker dat het hele team, echt iedereen, mij dit succes in mijn eigen land gunt. Iedereen steunt mij. Maar ik begrijp dat er meerdere belangen spelen.”

Verstappen heeft in het wereldkampioenschap 12 punten voorsprong op Hamilton, met nog vijf grands prix te gaan. De coureurs beginnen vrijdag om 22.00 uur Nederlandse tijd aan de tweede vrije training op het hooggelegen circuit van Mexico-Stad.

Verstappen won de Grote Prijs van Mexico in 2017 en 2018.