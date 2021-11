Rusland tegen Zwitserland in finale Billie Jean King Cup

De tennisfinale in Praag van de Billie Jean King Cup, het landentoernooi voor vrouwenteams dat voorheen bekendstond als de Fed Cup, gaat zaterdag tussen Rusland en Zwitserland. Na de overwinning van de Russinnen tegen de Verenigde Staten (2-1) zegevierde de Zwitserse ploeg tegen Australië in de eerste twee duels van het enkelspel: 2-0.

Rusland stelde de winst tegen de Amerikaanse ploeg veilig in het dubbelspel. Veronika Koedermetova en Lioedmila Samsanova wonnen in twee sets van Shelby Rogers en Coco Vandeweghe: 6-3 6-3.

Samsanova had eerder Rusland in het enkelspel op voorsprong gezet. Ze versloeg in de eerste partij Sloane Stephens in drie sets: 1-6 6-4 6-3. Daarna zorgde de Amerikaanse Danielle Collins voor een gelijke tussenstand (1-1). Ze was in drie sets te sterk voor Anastasia Pavlioetsjenkova: 6-7 (9), 7-6 (2) 6-2.

De Zwitserse Jil Teichmann rekende in de eerste partij in het enkelspel snel af met de Australische Storm Sanders: 6-0 6-3. Daarna zegevierde Belinda Bencic eveneens in twee sets over Ajla Tomljanovic: 6-3 6-2. Bij Australië ontbrak Ashleigh Barty, de nummer 1 van de wereld.