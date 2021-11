Tennisser Djokovic vlot langs Fritz in Parijs

Tennisser Novak Djokovic heeft zich bij het masterstoernooi in Parijs vlot geplaatst voor de halve finales. De nummer 1 van de wereld bleef de Amerikaan Taylor Fritz overtuigend de baas. De Serviër zegevierde binnen vijf kwartier in twee sets: 6-4 6-3.

Djokovic speelt in de halve eindstrijd tegen de Pool Hubert Hurkacz. De nummer 7 van de plaatsingslijst versloeg de Australiër James Duckworth in drie sets: 6-2 6-7 (4) 7-5. Daarmee verzekerde Hurkacz zich als achtste en laatste speler van deelname aan de ATP Finals, die op 14 november beginnen in Turijn.