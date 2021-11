Toussaint pakt bij EK goud op 50 meter rugslag, De Waard derde

Zwemster Kira Toussaint heeft bij de Europese kampioenschappen kortebaan in Kazan op overtuigende wijze de 50 meter rugslag gewonnen. De Nederlandse noteerde een tijd van 25,79 seconden. Daarmee was ze de enige die onder de 26 tellen bleef.

Analia Pigree uit Frankrijk werd tweede in 26,08 seconden. Maaike de Waard was met 26,11 seconden net iets minder rap en moest zich met brons tevreden stellen.

Eerder op vrijdag won Marrit Steenbergen brons op de 100 meter vrije slag. Zij zette in de Russische stad een tijd neer van 51,92 seconden. Dat betekende een persoonlijk record. Het goud ging naar de Zweedse favoriete Sarah Sjöström (51,26 seconden), die aantikte voor de Poolse Katarzyna Wasick (51,58). Steenbergen eindigde donderdag op de 100 meter wisselslag als vierde.

De Waard en Toussaint plaatsten zich een uur voor de finale van de 50 meter rugslag overtuigend voor de finale van de 100 meter rugslag van zaterdag. De Waard won de eerste halve finale in 56,51 seconden, Toussaint was het rapst in de tweede halve eindstrijd (56,04).

Luc Kroon en Stan Pijnenburg bereikten op de 200 meter vrije slag de finale. Kroon, die deze week al goud won op de 400 meter vrije slag, won zijn halve finale in 1.43,33. Pijnenburg werd in de andere halve finale derde (1.43,74). Tessa Giele kwalificeerde zich ternauwernood voor de finale van de 100 meter vlinderslag.

Arno Kamminga voldeed op de 200 meter schoolslag aan de verwachtingen in de halve finales. Hij klokte met 2.02,54 de beste tijd en kwalificeerde zich zo voor de eindstrijd.