Trainer Slot ziet Feyenoord met een gelukje winnen

Arne Slot was een tevreden trainer na de uitzege van Feyenoord op 1. FC Union Berlin (1-2) in de Conference League. “Het is geloof ik niet heel gebruikelijk dat Feyenoord zware Europese uitwedstrijden wint”, zei hij. “Maar het is ons hier gelukt.”

Feyenoord dankte de zege uiteindelijk aan een blunder van Andreas Luthe. De keeper van Union Berlin gleed uit na een terugspeelbal. Daardoor had de ingevallen Cyriel Dessers de bal voor het intikken. “Dat was een gelukje”, erkende Slot. “Maar als je niet druk zet, dan dwing je zo’n gelukje niet af.”

Dessers maakte zondag als invaller ook al de winnende treffer tegen Sparta (0-1). “Daar zijn we heel blij mee”, zei Slot. “Maar Bryan Linssen doet het ook uitstekend. Hij had nu weer een belangrijke rol in de 1-0 van Luis Sinisterra. We doen het met z’n allen en werken vaak harder dan onze tegenstander. Dat is onze kracht.”

“Ik vond ons in de eerste 35 minuten goed spelen, maar daarna werden we compleet overlopen”, zei Slot. “Dat hadden we aan ons zelf te wijten. Want we leden te veel balverlies. Ik was blij dat het bij de rust 1-1 stond. In de tweede helft deden we het beter en winnen we door een gelukje.”

Feyenoord heeft de regie in poule E van de Conference League stevig in handen gekregen, met 10 punten uit vier duels. Slavia Praag volgt met 6 punten. Maccabi Haifa (4 punten) en Union Berlin (3 punten) zijn verder achterop geraakt. “We staan er fantastisch voor”, zei Slot. “Nog 1 puntje en we overwinteren in Europa. Daar gaan we voor.”