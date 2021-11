Tribune NEC ingestort door scheuren en ontwerpfout

In het onderste deel van de ingestorte staantribune in het Goffertstadion in Nijmegen zaten tientallen gerepareerde scheuren en honderden kleinere, niet-gerepareerde scheuren. Er is ook een ontwerpfout gemaakt in de wapening van de tribune. Daardoor kon het onderste deel van de tribune de belasting van 93 springende supporters niet aan.

De tribune stortte op 17 oktober in na de wedstrijd NEC-Vitesse. Er raakte niemand gewond. Ingenieursbureau Royal HaskoningDHV presenteerde vrijdag de tussentijdse resultaten van het onderzoek naar de ” uitermate ernstige gebeurtenis”, zoals burgemeester Hubert Bruls van Nijmegen het uitdrukte. Het Goffertstadion blijft in elk geval tot 2022 gesloten voor publiek