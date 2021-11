Paratriatleet Jetze Plat is in Abu Dhabi voor de zesde keer in zijn imposante loopbaan wereldkampioen geworden. Achter Plat eindigde Geert Schipper als tweede.

De 30-jarige Plat is sinds 2015, toen hij voor het eerst wereldkampioen werd, ongeslagen als paratriatleet. Afgelopen zomer werd hij paralympisch kampioen in Tokio, net als in 2016 in Rio de Janeiro.

Achter de Nederlanders werd de Oostenrijker Florian Brungraber derde.