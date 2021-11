Derde startplek voor Verstappen in Mexico, pole voor Bottas

Max Verstappen was razendsnel in de vrije trainingen voor de Grote Prijs van Mexico in de Formule 1, maar in de kwalificatie was ineens Mercedes veel rapper. Valtteri Bottas veroverde op het Autódromo Hermanos Rodríguez toch tamelijk verrassend de poleposition, met zijn teamgenoot Lewis Hamilton op de tweede plaats in de kwalificaties. Verstappen moest genoegen nemen met de derde plaats. De kampioenschapsleider van Red Bull start zondag in de race vanaf de tweede startrij, achter de beide Mercedessen.

Sergio Pérez zal vanaf de vierde plek starten. De Mexicaan deed in de laatste minuut van de derde kwalificatiesessie een ultieme poging om voor eigen publiek de snelste ronde van allemaal te rijden, maar hij schrok van een manoeuvre van de voor hem rijdende Yuki Tsunoda, maakte een stuurfout en miste daardoor een bocht.

Hamilton, de grote rivaal van Verstappen in de titelstrijd, en Bottas hadden in de trainingen grote moeite om op het hooggelegen circuit van Mexico-Stad hun bolides op de juiste snelheid te krijgen, maar in de kwalificatie was daar niets van te merken. In de de tweede sessie (Q2) waren beiden al sneller van Verstappen. In de derde en laatste sessie (Q3) ging Bottas als eerste en enige onder de 1.16. Niemand kwam meer aan die tijd van 1.15,875, ook Hamilton niet. De Brit was wel sneller dan Verstappen, die opvallend weinig grip leek te hebben. Hij gaf 0,350 seconde toe op Bottas.

“Het leek wel of ik in de kwalificatie de balans een beetje kwijt was. Toch ging mijn allerlaatste ronde goed, maar er gebeurde wat voor me tussen Pérez en Tsunoda en ik verwachtte eigenlijk gele vlaggen. Daardoor ging ik een beetje van het gas af”, zei Verstappen na afloop.

Hamilton daarentegen was verrukt over zijn tweede startpositie. “Het leek alsof we dit weekeinde de snelheid niet hadden, dus ik ben net als iedereen zeer verrast dat we zomaar de voorste startrij innemen. Ik klaag niet.”

Hamilton heeft in de WK-stand 12 punten achterstand op Verstappen. De Grote Prijs van Mexico is de achttiende race van het seizoen. Na Mexico zijn er nog vier grands prix.