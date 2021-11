Djokovic naar finale in Parijs en blijft nummer 1 van de wereld

Tennisser Novak Djokovic heeft zich bij het masterstoernooi in Parijs voor de finale geplaatst. De Servische nummer 1 van de wereld versloeg in de halve finale de Pool Hubert Hurkacz in drie sets: 3-6 6-0 7-6 (5). Djokovic sluit daarmee ook het jaar af als nummer 1 van de wereld. Hij is de enige tennisser die dat voor de zevende keer doet.

Djokovic herstelde zich sterk nadat hij de eerste set door een break had verloren met 6-3. Hij won zes games op rij in de tweede set en begon ook de derde set met winst in de eerste game. Op 2-1 brak hij de Poolse nummer 10 van de wereld, maar Hurkacz knokte zich terug tot 4-4. De Pool overleefde op zijn service een matchpoint, maar moest in de tiebreak toch buigen voor de Serviër, die op zijn tweede matchpoint toesloeg.

In de finale in Parijs treft Djokovic de winnaar van de partij tussen de Rus Daniil Medvedev en de Duitser Alexander Zverev.