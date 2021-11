Pérez brengt met beste tijd in vrije training Mexicanen in extase

Sergio Pérez heeft het Mexicaanse publiek in de derde vrije training voor de Grote Prijs van Mexico in extase gebracht. De coureur van Red Bull was de snelste in 1.17,024. Hij reed zijn beste rondje tegen het einde van de oefensessie op het Autódromo Hermanos Rodríguez in Mexico-Stad.

Pérez troefde teamgenoot Max Verstappen af. De Nederlandse kampioenschapsleider nam genoegen met de tweede tijd (1.17,217), die bijna twee tienden boven die van Pérez lag.

De Limburger zag met grote tevredenheid dat Mercedes beduidend minder snel was op het hooggelegen circuit in de Mexicaanse hoofdstad. Titelrivaal Lewis Hamilton klokten weliswaar de derde tijd (1.17,675) en Valtteri Bottas de vierde (1.17,708), maar ze gaven bijna een halve seconde toe op Verstappen.

De Nederlander leidt in de titelstrijd met 12 punten voorsprong op Hamilton. De race in Mexico lijkt gezien zijn overtuigende optredens in de vrije trainingen een uitgelezen kans voor Verstappen om verder uit te lopen op de zevenvoudig wereldkampioen. Later zaterdag is de kwalificatierace.