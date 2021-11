Pijnenburg en De Boer naar halve finales 100 meter vrije slag

Stan Pijnenburg en Thom de Boer hebben zich op de EK zwemmen kortebaan in Kazan verzekerd van een plek in de halve finales van de 100 meter vrije slag. Pijnenburg zette in de series met 46,66 de vijfde tijd neer, De Boer werd tiende in 46,92.

Jesse Puts en Luc Kroon kwamen op basis van hun tijd ook in aanmerking voor een plek in de halve finales, maar omdat er per land maar twee zwemmers door mochten, werden zij uitgeschakeld. Puts kwam tot 47,13, Kroon tot 47,66.

De Rus Kliment Kolesnikov was met 45,88 het snelst in de series.

Marrit Steenbergen was het snelst in de series van de 200 meter vrije slag. Met een tijd van 1.54,80 maakte ze haar ambities duidelijk. Ze gaat samen met Imani de Jong door naar de halve finales. De Jong tikte aan in 1.57,08. Silke Holkenborg was bijna een seconde langzamer (1.58,04) dan De Jong en liep daardoor de finale mis.

Op de 50 meter schoolslag kwam Arno Kamminga tot de vijfde tijd in de series: 26,13. Daarmee was hij 0,60 langzamer dan Ilja Sjymanovitsj uit Belarus, de snelste van alle zwemmers. De Italiaan Nicolò Martinenghi, de winnaar van de 100 meter schoolslag, noteerde met 25,83 de tweede tijd.

Rosey Metz en Kim Busch drongen door tot de halve finales op de 50 meter schoolslag voor vrouwen. 30,46 was de tijd van Metz, 30,80 van Busch. Tes Schouten (31,51) werd uitgeschakeld.

Busch plaatste zich met Maaike de Waard ook voor de halve finales van de 50 meter vlinderslag. Tessa Giele strandde op die afstand in de series.

De gemengde estafetteploeg bereikte de finale van de 4×50 meter vrije slag. Kenzo Simons, Pijnenburg, Tamara van Vliet en Valerie van Roon zwommen de derde tijd.