Regen aan ‘motorstraffen’ in Formule 1-race Mexico

Het wordt dringen achteraan in de startopstelling voor de Grote Prijs van Mexico zondag. Liefst vier coureurs voeren een motorwissel door en hebben daarmee het maximaal toegestane aantal van drie motoren per seizoen overschreden. Lando Norris (McLaren), Esteban Ocon (Alpine), Lance Stroll (Aston Martin) en Yuki Tsunoda (AlphaTauri) moeten voor straf de achterste posities innemen op de startgrid.

Norris is van het viertal op de zesde plaats de best geklasseerde coureur in het kampioenschap van de Formule 1. De Brit reed al vier keer naar het podium dit seizoen en veroverde in de Grote Prijs van Rusland voor het eerst in zijn carrière poleposition. Ocon is de nummer elf in de stand; de Fransman won in augustus verrassend de Grote Prijs van Hongarije. Stroll en Tsunoda spelen dit seizoen geen grote rol.